Giovanni Brusca rompe il silenzio: «Chiedo scusa alle vittime. In Italia i pentiti sono denigrati e disprezzati»

Mentre infuria la polemica sulla scarcerazione di Giovanni Brusca, il mafioso diventato collaboratore di giustizia che è tornato in libertà dopo la fine della sua pena, lo stesso Brusca si è mostrato in un video inedito, pubblicato sul sito del Corriere della Sera. L'ex killer di Cosa Nostra è apparso con un passamontagna, per non essere riconosciuto: anche in libertà sarà infatti ancora protetto dallo Stato, dopo le rivelazioni che ha fatto ai magistrati nel suo ruolo di collaboratore.

Mafia, Brusca libero. Il fratello di Borsellino: «Ripugnante, ma la legge va rispettata»

«Ho deciso di accettare di rilasciare questa intervista - dice nel video l'ex killer della mafia - Non so dove mi porterà, cosa succederà, ma spero solo di essere capito. Ho deciso di fare i conti con me stesso, ritengo che sia arrivato il momento di metterci la faccia anche se mi spiace di non poterlo fare per motivi di sicurezza». «Chiedo scusa e perdono a tutti i familiari delle vittime a cui ho dato tanto dolore e tanto dispiacere. Ho cercato di dare un contributo il più possibile per dare una spiegazione ai tanti che cercano verità e giustizia», le sue parole.

«Chiedo scusa principalmente a mio figlio e mia moglie che a causa mia hanno sofferto e stanno pagando anche indirettamente le mie scelte di vita, prima da mafioso e poi da collaboratore di giustizia - conclude Brusca - Nel nostro Paese il collaboratore di giustizia viene sempre denigrato e disprezzato, quando invece credo sia una scelta di vita importantissima, morale, giudiziaria e soprattutto umana: consente di mettere fine a questa fabbrica di morte, come chiamo Cosa Nostra. L’ho sempre chiamata, al processo, un’agonia continua».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Giugno 2021, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA