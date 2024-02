Uccide la moglie e i figli di 5 e 16 anni, poi si consegna ai carabinieri. L'altra figlia di 17 anni è riuscita a salvarsi

di Redazione web

Ha ucciso la moglie e due figli (di 5 16 anni) e poi si è consegnato ai carabinieri: è accaduo nella notte ad Altavilla Milicia, alle porte di Palermo.

L'assassino si chiama Giovanni Barreca. Le vittime sono Antonella Salamone e i figli Kevin di 16 anni e Emanuel di 5. Il delitto è avvenuto in paese, ad Altavilla Milicia, in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli.

Strage in famiglia

L'uomo di 54 anni ha ucciso moglie e due dei suoi tre figli. La primogenita, di 17 anni è riuscita salvarsi.

Le notizie sono ancora molto frammentarie.

L'uomo, dopo i delitti, ha chiamato carabinieri e si è fatto trovare a Casteldaccia dove è stato arrestato.

I militari del reparto operativo stanno ricostruendo quanto accaduto. Sul posto ci sono anche i Ris. L'omicidio è avvenuto attorno alle 3 di notte.

