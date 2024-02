Uccide la moglie e soffoca i due figli: «Volevo liberarli dal Demonio». Fermato Giovanni Barreca e altre due persone

di Redazione web

I carabinieri hanno fermato per omicidio e soppressione di cadavere Giovanni Barreca, il muratore 54enne che ha ucciso moglie e due figli ad Altavilla Milicia, nel Palermitano, e la coppia che avrebbero partecipato al triplice delitto.

Ha parlato di esorcismo la 17enne scampata alla strage della sua famiglia. «Hanno fatto un esorcismo per scacciare il demonio», avrebbe detto la ragazza ai carabinieri accusando il padre e una coppia di amici fermati in serata. La giovane, dopo la confessione resa dal padre, è stata trovata in casa dai carabinieri in stato confusionale.

L'orrore nel Palermitano

Barreca ha ucciso la moglie Antonella Salamone e i due figli Emanuel e Kevin di 5 e 16 anni. Un'altra figlia di 17 anni è riuscita a salvarsi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Febbraio 2024, 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA