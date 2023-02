Giovanna e Giorgio si sposano, i 10mila euro del regalo di nozze donati a un'associazione: «Compreremo un pulmino»

di Redazione web

Un gesto di grande solidarietà ed amore per il prossimo, quello di Giovanna Fiorini e Giorgio Faccio, lei farmacista, lui impresario edile, che come regalo di matrimonio, hanno chiesto ai loro invitati offerte in denaro, non per un viaggio in un paradiso tropicale, ma per acquistare un mezzo da donare ad un'associazione di volontariato di Raldon, in provincia di Verona, scrive L'Arena.

Per gli altri

La scelta di un regalo per gli altri, è partita dalla sposa, che ha voluto rendere omaggio alla sua cara amica, Giorgia Tezza, anche lei farmacista, impegnata nel sociale, a cui è stato dedicato il nome di un’associazione, da anni impegnata sul territorio per aiutare chi ha bisogno.

«Il desiderio di chi le voleva bene è sempre stato quello di mantenere vivo il suo ricordo portando lo spirito di generosità e altruismo che erano segni caratteristici di Giorgia nell’associazione che, fondata nel 2016, ha come obiettivo quello di aiutare concretamente persone o famiglie svantaggiate», ha detto Giovanna Fiorini al giornale di Verona.

Trasporto gratuito

Giovanna e Giorgio, insieme, hanno deciso di comprare un mezzo da regalare ai volontari di «Cittadino Sicuro», che da anni opera nella frazione di Raldon, dove vive la coppia. «I volontari svolgono un meritorio aiuto nei confronti di persone che non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente, ad esempio nel caso di visite mediche o ospedaliere, offrendo un servizio di trasporto gratuito», ha raccontato la neo sposa, che è riuscita a recuperare 10 mila euro in regali di nozze, che ha permesso di comprare un mezzo usato da adibire al trasporto di chi ha bisogno e non ha alternative.

In nome dell'amicizia

«L’amore, l’amicizia e la collaborazione tra tutti hanno permesso di raggiungere un bellissimo obiettivo e anche in questo gesto di solidarietà, oltre che nel cuore e nei ricordi di chi l’ha conosciuta, Giorgia continua ad esserci», le parole commosse della novella sposa, ricordando la sua cara amica d'infanzia.

