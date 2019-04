Mamma Giovanna è morta: stroncata da un cancro, niente cure negli Usa. Il commovente post del figlio

Ultimo aggiornamento: 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non ce l’ha fatta: nonostante l’appello sul web dei figli, la raccolta fondi su GoFundMe per le cure sperimentali in America e il grido d’allarme suo e della sua famiglia, laè morta, stroncata da un tumore dopo una battaglia lunga due anni. Vorrei vedere i miei figli crescere, vorrei dar loro tanto amore, aveva detto un mese fa a Fanpage.Un calvario lungo ben 12 anni: fu allora infatti che le venne diagnosticato un tumore del glomo carotideo, fu operata al Niguarda di Milano e tornò alla vita di sempre. Costellata però per diverso tempo con piccoli interventi e cure per asportare altre piccole masse tumorali in varie zone del corpo. L’ultimo capitolo nel 2016: un cancro al colon che era già andato in metastasi coinvolgendo il fegato, le cure senza effetti, la paura di morire.L’ultima speranza in una clinica americana, un centro ongologico di Houston: i suoi figli hanno lanciato una raccolta fondi online, ma a fine marzo le condizioni di salute di Giovanna sono peggiorate, la raccolta è stata sospesa e la donna non ce l’ha fatta. Domattina alle 10 a Boretto, nel reggiano, i funerali. «Sei andata via troppo presto, mi mancherai come mamma e come amica, la migliore che si possa avere», le ultime parole del figlio Luca in un commovente post su Facebook.