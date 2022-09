«La mia prima volta»: emozioni e aspettative dei 18enni verso il voto

di Lorena Loiacono Giammarco Oberto

«I VECCHI LEADER SU TIK TOK? RIDICOLI»

Michele Ciociola, liceo scientifico a Torino, sa per chi voterà.

«Sto con chi ripropone la linea del governo Draghi».

Attraverso quali canali ti informi?

«Tempo fa i tg, ora invece Instagram».

Come vedi i leader politici che sbarcano sui social più usati dai giovani?

«Un politico della vecchia generazione su Tik Tok suscita ironia. Per loro è controproducente».

I 18enni sono disaffezionati alla politica?

«Molti non si interessano, visto anche il malcontento dei genitori, che dicono che andare a votare è inutile».

Quali temi ti stanno più a cuore?

«I diritti civili. La lotta all’omofobia ci interessa molto, ad esempio. L’ecologia è un tema su cui siamo tutti d’accordo. Temi che ci sono nei programmi di alcuni partiti, ma una volta al governo che fanno? La politica è fatta di compromessi».

Ora voterai anche per il Senato.

«Secondo me il Senato andava abolito. Un costo in più che si poteva evitare».

Hai speranza nel futuro?

«Credo che il periodo del benessere stia finendo. A noi toccherà affrontare un periodo più buio delle generazioni precedenti».

«DIFFICILE FARSI UN'IDEA, MA A VOTARE CI ANDRÒ»

È appena diventato maggiorenne, il 4 settembre scorso, Lorenzo Ciolfi, liceo classico a Roma. E si avvicina al voto con tutti i dubbi della sua età.

Ti senti pronto?

«Vorrei esserlo, durante le vacanze non ho potuto informarmi come avrei voluto. La campagna elettorale, del resto, è stata così veloce e tutta svolta nel periodo estivo. Sto seguendo i tg e i giornali, ma mi sembra che tra i candidati nessuno abbia le idee davvero chiare».

Hai una preferenza?

«In Italia è difficile capire a chi dare ragione. Anche sulla politica internazionale. Sto provando a farmi un’idea, il tempo stringe e posso solo chiedere consiglio ai miei genitori».

A scuola?

«I docenti non vogliono influenzarci, giustamente. Ci confrontiamo tra compagni».

Voi 18enni voterete per la prima volta anche per il Senato. C’è emozione?

«Per me è il primo voto in assoluto. È un momento importante, certo, e la politica mi interessa: il prossimo anno, all’università, vorrei studiare scienze politiche».

«CHIEDO UGUAGLIANZA SOCIALE E DIRITTI CIVILI»

Giulia Rigano, liceo economico sociale a Torino, voterà ma su chi è ancora indecisa. «Non sono molto informata di politica. Ho un’idea di base, ma devo ancora approfondire».

Con quali canali ti informi?

«Internet o social. Anche i partiti li seguo sui social. Anche se penso che vogliano solo accaparrarsi il voto dei giovani e farsi pubblicità. Non mi convincono e li trovo anche un po’ ridicoli».

Tu che cosa chiedi alla politica?

«Chiedo la promozione dell’uguaglianza, che si privilegino le categorie più emarginate. Chiedo i diritti civili, il rispetto di tutti. I matrimoni gay, ad esempio. E dare più cura e assistenza ai giovani, offrire servizi, non emarginarli. Su questi temi nessuno partito mi convince, anche se alcuni sono più vicini a me».

A scuola se ne parla, di politica?

«A scuola non si parla molto di cose concrete che succedono nella vita. Spero che in questi giorni approfondiremo».

Siete i primi 18enni a votare anche per il Senato.

«Questo mi emoziona un po’, è una gran cosa includere tutti».

«ISTITUZIONI SEMPRE PIÙ LONTANE DA NOI»

Luca Mariani, 18enne e rappresentante di istituto in un liceo scientifico di Roma, ha le idee chiare e gli piace parlare di politica.

Voterà?

«La politica mi interessa molto, sono cresciuto con i tg e quindi voterò. Fino a qualche anno fa seguivo i politici sui social per rispondere ai tweet che non condividevo. Ora sinceramente non mi va più».

Perché?

«C’è molta sfiducia, soprattutto tra noi giovani. Con il Covid ci siamo sentiti molto distanti dalle istituzioni».

Voterete al Senato, è importante?

«Lo è, sì. Ma una volta c’erano le ideologie, anche alla mia età. Noi invece siamo cresciuti con l’idea del “vota e tappati il naso”. È proprio difficile scegliere».

La scuola vi aiuta a sviluppare una consapevolezza politica?

«Nelle classi quinte spesso non si riesce a finire i programmi di storia, devi avere professori che sanno farti crescere senza però influenzarti. Ora si studia Cittadinanza e Costituzione, può aiutare i più giovani a capirci qualcosa di più».

