Esce per andare a scuola: altro giovane sparito nel nulla

È uscito di casa per andare a scuola: altro giallo a Portogruaro (Venezia). Da giovedì mattina non da più notizie di sè un 17enne di origine marocchina di Fossalta di Portogruaro. Il giovane ha preso l'autobus per andare a Portogruaro dove frequenta l'Ipsia. Giunto in stazione è sceso dall'autobus, ma non si è diretto a scuola. Quando nel pomeriggio la mamma non lo ha visto rincasare si è preoccupata. Anche al telefono non è raggiungibile, così la famiglia si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Il cellulare è stato agganciato a Bologna già da ieri sera, ma del ragazzo nessuna traccia. A casa nessun messaggio e tanta preoccupazione Ultimo aggiornamento: 13:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA