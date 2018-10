Oggi, domenica 14 ottobre, si celebra la giornata nazionale delle persone con sindrome di Down.A partire da oggi, in più di 100 piazze in oltre 35 città italiane, l’Associazione Italiana Persone Down sarà presente con materiale informativo ed offrirà, a fronte di una donazione minima di 5 euro, tavolette di cioccolato biologico (fondente al 70%) per sostenere i progetti dell’AIPD sul territorio.Su Roma l’evento principale è in Piazza Santa Maria in Trastevere dove dalle 10.30 è prevista la presenza di Martina Stella insieme ai volontari dell'AIPD Sezione di Roma. Interverrà inoltre l'Arma dei Carabinieri con nuclei cinofili, la macchina Lotus, 2 moto, reparti speciali per coinvolgere i ragazzi e le famiglie presenti. Sui social l’evento vivrà con hashtag #gnpd2018.