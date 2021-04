Festa della voce, Greg: «I messaggi vocali? Li faccio quando ho le mani occupate, ma sono sintetico sennò annoio»

Claudio “Greg” Gregori preferisce inviare messaggi vocali o scritti?

«Dipende se ho le mani occupate o meno. Con i vocali sono sintetico».

Lo senti questo vocale? Dalla radio al navigatore, dai podcast ai messaggi fino ad Alexa: oggi è la festa della voce



E quando li riceve?

«Meglio sms Scritti. Molti nei vocali tendono a dilungarsi e non puoi mandare avanti il messaggio velocemente per arrivare al punto. L’ascolto implica un certo tipo di attenzione, che non è possibile in tutti i contesti, a me capita pressoché sempre di riceverli quando sono in situazioni nelle quali l’ascolto è complicato o l’ambiente è rumoroso».



I vocali fanno più “compagnia” in epoca Covid?

«No, i messaggi vanno bene comunque. Se vuoi sentire la voce di qualcuno, allora telefoni».

