Giornata della memoria, Liliana Segre: «Per me è 365 giorni l'anno, quel luogo non si dimentica mai»

A 93 anni, Liliana Segre è un esempio vivente di antifascismo e un simbolo dell'orrore della Shoah. La senatrice, parlando nel giorno della memoria, il 27 gennaio, ha spiegato cosa significa per lei: «Io non sono adatta a parlare del 27 gennaio perché chi ha passato quello che ho passato io non aspetta quella data per ricordarsi di una vita fa. Questa è la verità. Lo fa 365 giorni all'anno, non il 27 gennaio». Lo ha detto rrivando all'Università Statale di Milano dove le sarà conferita la laurea honoris causa in Scienze storiche.

«E tutti i giorni possono essere uguali o diversi ma quel luogo non si dimentica mai», ha concluso. La senatrice è arrivata in auto accompagnata dal figlio e accolta dal rettore Elio Franzini, i presenti le hanno tributato un applauso.

Depositato Ddl contro antisemitismo

Ddl della Lega contro l'antisemitismo. È stato depositato a palazzo Madama dal capogruppo Massimiliano Romeo e dai senatori Giorgio Bergesio e Ettore Pirovano. «Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre compiuto dall’organizzazione terroristica Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa (documentati per l’Italia dal CDEC e dall’Eurispes) -sottolineano i senatori leghisti- si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell’odio contro lo Stato Ebraico e del suo diritto ad esistere e difendersi.

