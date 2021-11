Giornata contro la violenza sulla donne, il prof. Giulio Basoccu: «Curare l'anima di una donna è una grandissima soddisfazione»

Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Tra le numerose iniziative in programma, per informarsi e supportare i centri antiviolenza, c'è anche quella del Professore e chirurgo plastico Giulio Basoccu, con la sua Onlus 'Secondo Cuore'.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nata per volere dell’ONU nel 1999 e celebrata ogni anno il 25 novembre, serve a ricordarci che la violenza di genere è purtroppo ancora una realtà diffusa da combattere, e che la strada da percorrere è ancora lunga. “Secondo Cuore Onlus” mette in campo uno staff di professionisti in grado di aiutare le donne a cancellare i segni di una violenza privata o domestica.

Purtroppo quest'anno gli omicidi in cui la vittima è donna sono in aumento: 109 dal primo gennaio, contro i 101 dello stesso periodo dell'anno scorso (+8%), le donne uccise dal partner o dall'ex sono 63, erano 59 lo scorso anno (+7%). In un caso su due è stato utilizzato un coltello, quattro donne su 10 hanno lasciato figli piccoli. Secondo i dati della Direzione centrale anticrimine, nel 34% dei casi di violenza di genere l'autore è il coniuge o il compagno, nel 28% l'ex, nel 13% si tratta di un genitore o di un figlio. Lo scorso anno le chiamate al numero antiviolenza e antistalking 1522 sono aumentate dell'80%.

Dati alla mano, il Prof. Giulio Basoccu si impegna ad offrire alle donne che hanno subito segni e traumi fisici permanenti, la propria esperienza e le proprie competenze nel campo della chirurgia estetica, credendo fortemente in questo progetto che oramai da anni porta avanti con grande dedizione.

“Il sorriso per una donna è fondamentale - dichiara il Prof. Basoccu - non esiste solo la bellezza esteriore, una donna che sorride è una donna completa. Da anni curo l’estetica di ogni donna, ma curare l'anima ed i segni di un corpo vessato, è una grandissima soddisfazione. Il mio obiettivo è chiaro: permettere ad una donna che ha sofferto di ritornare a piacersi, riacquistare le proprie forze riuscendo nuovamente a credere in sé stessa. Fin dalla sua istituzione, Secondo Cuore si impegna in favore della tutela dei diritti delle donne offrendo un sostegno dal punto di vista chirurgico e psicologico”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA