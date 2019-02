Giornalista Mediaset nella polemica: «Ero lesbica, ma era un inganno di Satana». E l'Università annulla l'incontro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 49 anni, giornalista e conduttrice televisiva, nota per i suoi collegamenti come inviata di 'Quinta Colonna', è finita al centro dell'attenzione mediatica per aver raccontato di essere "guarita" dall'omosessualità e di essere attualmente eterosessuale. La professionista ha anche scritto il libro "Perché non sono più lesbica" e doveva presentarlo a Biella il 2 marzo, ma l'incontro è stato annullato.L’appuntamento, rimbalzato sui social, è stato bersagliato dalle polemiche al punto che il direttore del campus universitariosu richiesta dall’Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia, ha revocato la sala.«Il convegno è in contrasto con i principi educativi che Città Studi tenta di diffondere e sostenere, tra cui quelli di tolleranza e accettazione dell’altro», spiega l’Università di Biella. Eha scritto in un post su Facebook: «L’iniziativa avrà come relatrice Nausica Della Valle, una giornalista che sostiene di non essere più lesbica e che definisce l’omosessualità un ‘abominio’. Riteniamo che simili idee contribuiscano allo stigma e al pregiudizio nei confronti delle persone LGBT+ (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali) e che, oltretutto, si posizionino in contrasto con tutta la letteratura scientifica. Dall’omosessualità non si può guarire perché l’omosessualità non è una malattia».«L'omosessualità - spiega all'Adnkronos - non è una malattia, è una condizione dovuta a ferite nell'anima: lo sviluppo di questa condizione sessuale è legato al rapporto che si ha con il genitore dello stesso sesso. Quindi magari il maschio non ha una presenza maschile in casa, si attacca alla mamma, prende le sembianze femminili, ma c'è un discorso lungo da fare, complesso, un discorso di abbandono, di rifiuto, non è semplice spiegare così. Per me è stato sconvolgente, perché il Signore mi ha parlato ma stavo dentro casa, una cosa che non si può pensare, e mi ha detto 'io ho creato l'uomo e la donna, tutto ciò che è al di fuori della mia creazione è un inganno del principe della menzogna Satana'. Io lì sconvolta, ho detto ma che cosa è sta roba? Ero convinta di essere nata omosessuale, considera che mi ero anche convinta a prendere la residenza in Spagna per sposarmi».«Quello che io sto dicendo alle chiese è che l'omosessuale va amato, va accolto perché nasciamo da ferite nell'anima... Io ho deciso di partecipare a questo convegno perché c'è bisogno che la Chiesa si svegli, sul tema dell'omosessualità c'è molta ignoranza e anche timore. Se un omosessuale vuole entrare in chiesa non ci entra perché si sente additato e giudicato e questo è l'errore più grande che sacerdoti possono fare, perché Dio è amore e dice 'vieni a me così come sei, sono io poi che ti faccio comprendere e ti do il discernimento'... Io ho cercato amore in ogni donna ma poi mi sono resa conto che era solo sesso, parliamoci chiaro, era diventata perversione». La giornalista ha poi aggiunto che dopo la sua conversione si è sentita in pace.