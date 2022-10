La sorella va a svegliarlo e lo trova morto: Giorgio aveva 47 anni. «Sua mamma morì alla stessa età»

Aveva 47 anni Giorgio Angiolin, di professione piastrellista posatore: è morto nel sonno, alla stessa età in cui era morta anche la sua mamma. Una tragedia che si è consumata ieri mattina nella frazione di Ca’ Ballarin, a Cavallino-Treporti (Venezia). Giorgio viveva col padre e la sorella, ed è stata proprio quest'ultima a dare l'allarme, quando ha visto che l'uomo non si era ancora svegliato per andare al lavoro.

Un malore improvviso nel sonno

La donna, trovandolo esanime nel letto, ha chiamato subito i soccorsi: sul posto, in pochi minuti, si sono precipitati i volontari della Croce Verde di Ca’ Savio che hanno avviato le manovre di rianimazione previste per questi casi. Un intervento purtroppo vano, tanto che ai soccorritori non è restato altro che constatare l’avvenuto decesso, con molta probabilità per un malore fatale che ha colpito l’uomo nel sonno. Una morte improvvisa arrivata alla stessa età di sua madre, che perse la vita quando Giorgio aveva solo 13 anni.

Increduli gli amici e i vicini di casa: l'uomo godeva di buona salute e nulla lasciava presagire ciò che è avvenuto. Molto stimato per la sua professionalità, Giorgio era conosciuto in zona e la notizia si è diffusa rapidamente, spiega il quotidiano Il Gazzettino: «Giorgio era un ragazzo molto educato - le parole dei vicini - la classica persona per bene, molto dedita al lavoro. Al tempo stesso era riservato, ma aveva deciso di dedicare il suo tempo libero alle attività della parrocchia».

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 13:03

