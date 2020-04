Giorgia Meloni ospite di Barbara D'Urso attacca ancora Giuseppe Conte: «Il Mes sarebbe una catastrofe per l'Italia»

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Aprile 2020, 22:49

ospite aè tornata a commentare - insieme a Barbara D'Urso - la, cogliendo l'occasione per rispondere al Presidente, che durante la conferenza stampa della scorsa settimana aveva attaccato lei e Salvini per aver attaccato il governo sui temi legati al Mes e ai coronabond. Il Premier accusò Meloni e Salvini di aver detto delle "fake news".Per la precisione, durante la conferenza stampa della scorsa settimana,aveva detto: «Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza».Una stoccata in diretta tv cheha voluto riprendere aper far replicare: «Il Mes se attivato in Italia porterebbe un disastro come è avvenuto in Grecia. Io voglio difendere la mia nazione dalla possibilità che possa essere svenduta».A proposito diche dovrebbe partire dopo il 4 maggio, la Meloni è contraria alle aperture scaglionate: «Chiunque può garantire la sicurezza sul lavoro deve poter riaprire, non possiamo discriminare interi settori, né desertificarli. Poi deve essere lo Stato a fare i controlli che devono essere serrati. Io proverei a ragionare così, lo Stato si deve caricare delle sanificazioni, è costoso sì, ma meno costoso che aiutare le aziende in crisi a causa della chiusura».