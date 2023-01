Giorgia Meloni: «Con il progetto Polis di Poste per i piccoli Comuni vogliamo ricucire l'Italia»

di Redazione web

«Noi vogliamo unire l'Italia, vogliamo rafforzare i legami tra zone centrali e aree interne, ricucire il tessuto tra città grandi e comunità più piccole, garantire a tuttì, indipendentemente da dove si trovino, lo stesso identico diritto ad accedere ai servizi in maniera semplice e veloce. Non ci rassegniamo all'idea che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, territori di serie A e B, servizi di serie A e servizi di serie B». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla presentazione del Progetto Polis-Casa dei servizi digitalì di Poste Italiane.

Pensioni, l'aumento a febbraio non è per tutti: slitta la rivalutazione sopra i 2.100 euro. L'Inps spiega quando pagherà (con gli arretrati)

Progetto Polis-Casa dei servizi digitali di Poste Italiane

«Questo è un progetto che insegna: il messaggio che si manda è che noi vogliamo unire l'Italia, rafforzare i legami, ricucire il tessuto fra città più grandi e piccole, garantire a tutti i cittadini lo stesso identico diritto ad accedere ai servizi in maniera semplice e veloce», ha detto Giorgia Meloni. «È un progetto che ha un occhio alla sostenibilita ambientale attraverso la riqualificazione degli uffici, che saranno dotati di pannelli fotovoltaici, di colonnine di ricarica per la mobilita elettrica. Un progetto che guarda al futuro a 360 gradi e incide nella vita dei cittadini in maniera percepibile e importante».

Giorgia Meloni: «I Comuni sono custodi del'identità italiana»

«Sappiamo che l'Italia si fonda soprattutto sui suoi comuni. Che ciascuno di quei Comuni, indipendentemente dalle dimensioni, dalla latitudine, dalle distanze da un centro più grande, di quanto sia rinomato, è fondamentale: è attraverso quei comuni che custodiamo l'identità italiana, la più grande delle ricchezze che questa nazione possa vantare. I comuni sono da sempre l'istituzione più prossima alla vita dei cittadini». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presentazione del Progetto Polis-Casa dei servizi digitali di Poste Italiane, a cui partecipano circa 7mila sindaci di Comuni con meno di 15mila abitanti. «L'impatto di questa sala - ha notato la premier - è straordinario, emozionante, non solo per questa distesa di fasce tricolore che a me producono sempre un moto di trasporto, ma per quello che rappresentano. È come avere davanti i cittadini di tutta Italia».

Urso: «Progetto Polis nella giusta direzione»

«Chiesa, uffici postali, carabinieri»… Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla presentazione del progetto Polis di Poste Italiane sottolinea «la capacità di far rete nel nostro Paese» ed i pilastri che tengono insieme piccoli Comuni, territorio, nel «sistema Italia» anche «l'ultimo cittadino dell'ultimo borgo».

In sala è presente anche il Segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, a cui il ministro si rivolge sottolineando anche il ruolo della Chiesa. Con il progetto Polis di Poste Italiane - dice il ministro di fronte alla platea di settemila sindaci - «ci sono tutti gli strumenti per raggiungere la massima inclusione sociale. È la giusta direzione». Si pone rimedio alla «insufficiente capillarità degli uffici della Pubblica amministrazione» ed ai limiti di diffusione «della rete bancaria».

È una risposta anche «alla vera emergenza dello spopolamento» dei piccoli Comuni. «Credo che abbia fatto bene Poste - sottolinea il ministro - ad identificare questo progetto con uno slogan in cui anche il Governo vuole riconoscersi: dai piccoli centri si fa grande l'Italia, nei piccoli centro è la forza del nostro Paese» Si lancia un «messaggio di fiducia» che - aggiunge - «va pienamente corroborato dalla piena realizzazione della rete a banda larga».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA