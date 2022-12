Giorgia Meloni in Iraq incontra i militari italiani: «Il Paese è orgoglioso del lavoro che fate». Poi si commuove per i regali dei soldati

di Redazione web

È l’Iraq la meta scelta da Giorgia Meloni per la sua prima visita a un contingente militare italiano all’estero da presidente del Consiglio. Emozionata per aver ricevuto e indossato la mimetica, Meloni ha parlato ai nostri soldati: «L'Italia è orgogliosa - le parole della premier - del lavoro che fate, nei giorni nei quali normalmente chi lavora fuori casa torna in famiglia voi non potete farlo...ma quella famiglia vi vede, non è solo la vostra famiglia, è la patria». La premier, sempre rivolta ai nostri soldati ad Erbyl, ha continuato: «Credo che la patria in giorni come questi debba esserci, per dirvi che la credibilità, la fierezza, l'affidabilità che l'Italia può vantare nel mondo, che la rendono più rispettata, rispettabile e più ricca, camminano sulle vostre gambe, sul vostro esempio, sui vostri sacrifici».

Meloni: «I sacrifici che fate non sono un cosa facile»

E ancora: «I sacrifici che fate non sono una cosa facile, lo avete fatto per scelta e quella scelta è una scelta d'amore e questo dimostra che siete persone libere. I vostri sacrifici e le vostre rinunce dipendono da quello che amate, vi rendono liberi e rendono la vostra nazione libera. La credibilità che oggi abbiamo non è costruita dalla politica, buona parte della politica ha potuto pregiarsi del vostro esempio. L'Italia vi deve dire grazie, deve dirvi che riconosce il vostro valore, e come la patria può contare su di voi spero che voi sappiate che voi potete contare sulla patria. Buon Natale a voi e alle famiglie lontane: siete 4mila chilometri lontani da casa ma casa vostra vi vede e sa quanto valete, sa quanto vi deve», sottolinea Meloni accolta con un lungo applauso.

Il tricolore e un grande puzzle: la premier si commuove

Momento di commozione per Giorgia Meloni durante la sua visita ai militari italiani di stanza a Erbyl, in Iraq. Al termine di un breve e sentito discorso, la premier riceve in dono un grosso Tricolore con le firme di tutti i militari presenti. Meloni non riesce a trattenere l'emozione anche di fronte al secondo regalo: un grande mosaico della sua immagine in cui ogni tessera è formata con le fotografie dei soldati italiani del contingente in Iraq. Poi i saluti e i selfie con i militari e il taglio di una grossa torta con il simbolo della Repubblica italiana. «Grazie per l'accoglienza, mi avete fatto sentire in famiglia», dice Meloni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA