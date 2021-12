Atreju 2021, l'intevento finale di Giorgia Meloni: «Il centrodestra determinante per il Quirinale, vogliamo un patriota»

Al via l'ultima giornata ad Atreju. Le conclusioni di Giorgia Meloni, che chiuderà alle 12 la kermesse. Atreju, che per tutta la settimana ha ospitato i più importanti leader dei partiti politici - da Enrico Letta e Giuseppe Conte, fino a Matteo Salvini - è stata al centro del dibattito politico quotidiano. Oggi, dopo aver ospitato sul palco esponenti di centrosinistra e centrodestra, è la volta della padrona di casa - Giorgia Meloni - chiudere l'evento dei "conservatori italiani".

«Abbiamo sfidato il freddo, la pioggia, lo scetticismo, perfino la furbizia di chi pensa che

con la scusa del Covid si possa impedirci di fare politica e di dire quello che pensiamo». Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento a chiusura di Atreju, la festa del suo partito. Salita sul palco, è stata accolta da un applauso con il pubblico in piedi e ha ringraziato «tutti per questa settimana straordinaria e per questo evento». Meloni ha poi continuato: «Ad Atreju invitiamo tutti perché ci piacciono la libertà e il confronto e perché siamo talmente convinti della bontà delle nostre nostre idee che non abbiamo bisogno di censurare quelle degli altri per farle valere».

«Leggo - dice la leader di Fratelli d'Italia - che Draghi starebbe valutando di mantenere le strutture dello stato di emergenza senza prorogare lo stato di emergenza e quindi si poteva fare, come FdI sostiene da mesi. Allora on si è voluto fare e sapete perché? Perché la sinistra ha usato fin dall'inizio la pandemia per limitare le libertà degli italiani. È un fatto». Poi la stoccata: «Prima dose, seconda dose, terza dose, fine dose mai...». «Dopo due anni - assicura - non si può più parlare di emergenza, lo stato di emergenza non si può prorogare»

LA PARTITA DEL QUIRINALE, MELONI: CENTRODESTRA HA NUMERI PER ESSERE DETERMINANTE

«La pacchia è finita, alle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd». Così Giorgia Meloni, chiudendo Atreju: «Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota». «Il Pd - ha continuato Meloni cerca un presidente della Repubblica che sia gradito ai francesi, io rimango di sasso ma tragicamente non mi stupisce, perché la sinistra ha fatto il

procacciatore degli interessi per il governo francese in maniera tragicamente palese»

