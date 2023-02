Giorgia Meloni incontra Nicole, la 12enne con la sindrome Pandas vedrà la premier a Palazzo Chigi domani

di Redazione web

Nicole le aveva scritto una lettera per chiedere aiuto. E la risposta di Giorgia Meloni non si è fatta attendere. La premier riceverà la 12enne affetta dalla sindrome Pandas a Palazzo Chigi, apprende Leggo da fonti di governo. L'incontro dovrebbe tenersi nella giornata di domani, mercoledì 1 marzo, salvo cambi di programma imprevisti.

L'appello di Nicole

Nei mesi scorsi la giovanissima, per cercare una risposta alla sua patologia, molto difficile da diagnosticare ed il cui percorso terapico è molto lungo, ha scritto a diverse cariche istituzionali per interessarle alla sua questione. Al sindaco di Parma, Federico Pizzarotti e al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ed oggi, 28 febbraio, Giornata delle Malattie Rare, la lettera è indirizzata a Giorgia Meloni.

La lettera a Meloni

«Ti svegli un giorno e tutto é cambiato, dentro di me é come se convivessero due Nicole... In questa lotta si vince la vita. La vita senza pensieri brutti, senza paure, senza rabbia, senza tic, senza ossessioni. La vita che vorrei!



Cos'è la sindrome Pandas

Questa la descrizione della sindrome, secondo il sito www.pandasppn.org. «Pandas è l’abbreviazione di disturbi neuropsichiatrici infantili autoimmuni associati a infezioni da streptococco. L’espressione è usata per descrivere un sottogruppo di bambini e adolescenti che improvvisamente sviluppano un’insorgenza acuta di disturbo ossessivo compulsivo e/o tic, a seguito di un’infezione da streptococco di gruppo A, come faringite. È tipicamente accompagnata da ulteriori sintomi che si trovano anche in Pans».

