Gioielliere suicida a Catania: si è sparato al petto nel retro del negozio. Il cadavere scoperto dalla sorella

Gioielliere suicida a Catania. Appartenente a delle famiglie di gioiellerie di Catania, MA, 65 anni, si è ucciso nel retro del suo negozio di via Etnea sparandosi un colpo di pistola al petto con una calibro 7,65 legalmente detenuto. Il cadavere è stato trovato dalla sorella nel retrobottega della gioielleria, che era chiusa. L'uomo si sarebbe tolto la vita ieri sera dopo aver chiuso il negozio dall'interno.



La polizia, intervenuta sul posto con personale delle domande, non ha trovato messaggi. Sembra che il gesto possa essere da ricondurre a motivi di salute. La salma è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale di Cannizzaro per l' esame medico in attesa di essere poi restituita ai familiari. Venerdì 21 Giugno 2019, 13:33

