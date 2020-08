Viviana e Gioele, trovati altri resti umani e le scarpette blu. Domani l'autopsia del corpo del bimbo

Gioele, la criminologa Roberta Bruzzone: «Viviana Parisi sapeva che sarebbe stato un viaggio senza ritorno»​

, i cui resti sono stati ritrovati ieri mattina nei boschi di Caronia (Messina) dopo settimane di ricerche. Gli inquirenti dicono che si tratta del bambino scomparso lo scorso 3 agosto «con quasi assoluta certezze», perché sarebbero stati riconosciuti alcuni indumenti del bimbo. A fare l'autopsia sarà Elvira Spagnolo, lo stesso medico legale che ha eseguito l'esame sulla madre del bambino, Viviana Parisi.per comparare i dati con il corpicino del bambino «dell'età di Gioele, tra i 3 e i 4 anni» trovato ieri mattina nei boschi di Caronia (Messina). Gli investigatori ritengono che si tratti del bambino ma per avere la certezza assoluta serve il Dna del padre. Non solo, il padre dovrà anche riconoscere i resti di indumenti trovati sempre ieri a un centinaio di metri dal tronco del bambino e un paio di scarpette. Se ne occuperà la Polizia giudiziaria.Utilizzando le motoseghe sono stati disboscati diverse zone a poche centinaia di metri dal luogo in cui un carabiniere in pensione, volontario, ha trovato alcuni resti del bimbo.compatibili con l'età di Gioele, c'erano anche un paio di scarpette blu, il colore che la mamma, la dj Viviana Parisi, aveva scelto per lui. La notizia, riportata da alcuni quotidiani, è stata confermata da ambienti giudiziari. Oggi, insieme ad altri indumenti trovati tra i rovi della campagna di Caronia, saranno mostrati per il riconoscimento al padre del bambino e marito della donna, Daniele Mondello. Sull'uomo sarà eseguito anche un prelievo per permettere un esame comparativo tra il suo Dna e quello dei resti del bambino.