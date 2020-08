Ricerche di Gioele, oggi in campo l'Esercito e i volontari. Il papà: «Dobbiamo trovarlo»

«Dobbiamo trovarlo, dobbiamo trovarlo...». Sono le uniche parole, disperate, pronunciate da Daniele Mondello.

Arriva oggi L'Esercito per le, ildi 4 annilo scorso 3 agosto con la madre,poi ritrovata morta. Parteciperà da questa mattina con uomini e mezzi della Brigata Aosta alle ricerche del bambino. Un nucleo ricognizione e 3 squadre da 10 persone del 24º reggimento Peloritani di Messina si inserirà nel dispositivo di ricerca della Protezione Civile, coordinato dai Vigili del Fuoco. Le ricerche proseguiranno «a tempo indeterminato», sino a ordine diverso.Oggi partono anche leradunati dal padre di, Daniele Mondello, attraverso un appello su Facebook che ha richiamato oltre 80 persone. Il campo base delle ricerche è stato fissato presso il distributore di benzina Ip a Marina di Caronia (Messina), ma Mondello, arrivato in mattinata, non si è fermato e ha proseguito con la sorella, Mariella, in auto, con un gruppo ristretto di amici e parenti per effettuare le ricerche.«Siamo qui e stiano iniziando le ricerche con un gruppo ristretto di familiari - dice Mariella Mondello - gli altri ci raggiungeranno appena si organizzano con i soccorritori». Intanto aumenta il numero di volontari presenti al quartier generale dell'Ip. «Siamo qui per dare il nostro piccolo contributo alla ricerca di Gioele. Siamo amici di Daniele da anni e stiamo soffrendo con lui», dice un amico del papà di Gioele arrivato da Messina. «Sapevamo dei disagi psicologici si Viviana - dice un altro - ma questa storia ci ha sconvolto».I vigli del fuoco e la protezione civile hanno avvertito i volontari: «Se trovate qualcosa non dovete toccare niente, mi raccomando. Avvertite subito qualcuno ma senza toccare nulla».