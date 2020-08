di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sono immagini forti quelle trasmesse pochi minuti a La Vita in diretta, quando è arrivato il feretro sul luogo dove questa mattina è stato effettuato, da un ex carabiniere in pensione,che potrebbero appartenere al piccoloA sei ore dalla segnalazione che ha portato al ritrovamento di resti umani, è arrivata nelle campagne di Caronia unache servirà a ricomporliNon è escluso che possano appartenere al piccolo, il bimbo di 4 anni scomparso il 3 agosto scorso nelle campagne di Caronia insieme con la madre,, poi trovata morta a poca distanza dal luogo dove oggi è avvenuta la scoperta.Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, intervistato dall'inviato de La Vita in diretta ha dichiarato: «Sono resti compatibili con il corpo di un bambino di 3-4 anni», non è stato fatto il nome di Gioele.I resti ossei che potrebbero appartenere al piccolo Gioele Mondello, a 200 metri dall'autostrada Messina-Palermo e 400 dal traliccio sotto il quale e' stato trovato il corpo della madre Viviana Parisi. Il magistrato ha detto che «».