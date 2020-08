Gioele ha sbattutto contro il parabrezza dell'auto di mamma Viviana. L'ipotesi che sia morto a causa dell'incidente si rafforza

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gioele sarebbe rimasto gravemente ferito al momento dell'incidente della macchina di mamma Viviana nella galleria Pizzo Turda della Messina-Palermo con il furgone della ditta autostradale. Sarebbe dunque questo il motivo che ha portato alla sua morte. Quest'ipotesi, da ieri al vaglio degli inquirenti, sembra prendere sempre più corpo. La prova - secondo quanto riportato da Repubblica e Corriere della Sera - arriverebbe dalla Opel Corsa di Viviana Parisi, la mamma di Gioele. Il parabrezza anteriore dell’auto risulta lesionato, cosa che fa ipotizzare agli inquirenti che Gioele possa averci sbattuto contro. Infatti, dall'autopsia sul corpo della mamma del piccolo non risulta alcuna ferita alla testa, mentre nell'esame del corpo del bambino erano stati notati alcune segni di sangue sul cranio . Inoltre la lesione del parabrezza, da quanto trapela, sarebbe propio sul lato del passeggero.L'ipotesi che Gioele sia morto quindi a causa dell'incidente esce rafforzata dalla prova trovata dalla polizia scientifica. Il piccolo, a quanto pare, non era legato al seggiolino e quest'ultimo non era assicurato al sedile della macchina di Viviana Parisi.