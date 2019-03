Scomparso nove mesi fa mentre andava a lumache: morto nel dirupo Il corpo trovato dalla figlia Monica

BELLUNO - Il corpo di un uomo è stato trovato nel Bellunese in una vallata scoscesa. Potrebbe trattarsi, secondo fonti del Soccorso alpino, di Giocondo Ghirardo, 80enne di Vittorio Veneto (Treviso) dato per scomparso nove mesi fa mentre andava lumache. A trovare il corpo i familiari dello scomparso che, dopo l'interruzioni delle ricerche ufficiali, avevano continuato a battere la zona dove si ipotizzava potesse essere caduto l'anziano. Il corpo si trovava in mezzo a un bosco, fuori sentiero, in località Pescoltre, una valle laterale della Val Tovanella, verso Ospitale di Cadore, a più di due ore di cammino da dove era stata ritrovata la macchina dell'anziano. La salma, ricomposta e imbarellata, è stata recuperata dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore con il supporto del Soccorso alpino di Longarone e trasportata al campo sportivo di Davestra, per essere affidata al carro funebre. Sul posto i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA