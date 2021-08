Gino Strada, come è morto? «C'erano problemi, lui lo sapeva», la rivelazione dell'amico Massimo Moratti

Gino Strada è morto in Normandia, dove si trovava in vacanza, all'età di 73 anni. Una notizia improvvisa, inattesa, nonostante i problemi di salute che da tempo affliggevano il medico fondatore di Emergency. A rivelare qualcosa in più sulla morte di Gino Strada è l'amico Massimo Moratti, che in un'intervista al Corriere della Sera ha dichiarato: «Avevo sentito Gino due giorni fa. Aveva progetti, come sempre, ma questa volta doveva preoccuparsi della propria salute. C'erano problemi, lo sapeva, ma nessuno pensava che, così velocemente...». Secondo quanto rivelato dalla presidente di Emergency, Rossella Miglio, Gino Strada soffriva di problemi di cuore.

Gino Strada, la salma in Italia non prima di settimana prossima

«Stiamo cercando di aiutare col rimpatrio, dare una mano per quanto e come possibile», ha dichiarato l'amico Moratti. Ma la salma non potrà giungere in Italia dalla Normandia prima di settimana prossima. Tra le difficoltà del periodo di Ferragosto e le pratiche burocratiche necessarie al trasporto dall'estero, l'ultimo saluto all'attivista e filantropo - apprende l'Adnkronos - potrà essere organizzato solo dopo il 16 agosto, così come la camera ardente, che Emergency potrebbe allestire a Milano nella sede dell'associazione.

