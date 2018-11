Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non ha eseguito une la sua paziente ha rischiato la vita. È successo a Giugliano, in provincia di Napoli, dove un ginecologo è stato licenziato dalla Asl per omissione di assistenza: il medico si sarebbead una donna incinta, alla 18esima settimana di gravidanza, perché obiettore di coscienza.La notizia risale alla notte tra il 30 giugno e il 1° luglio di quest’anno. La donna è stata per fortuna salvata, scrive Repubblica, dall’intervento di un collega del ginecologo, che non era di turno, e che è arrivato a risolvere la situazione in quanto avvisato da un’ostetrica del pronto soccorso.La donna era in travaglio e aveva già espulso il feto, che non aveva attività cardiaca: le sue condizioni erano gravissime e doveva essere subito operata. Ma il medico di guardia non intervenne perché obiettore. A quel punto un’ostetrica chiamò un altro ginecologo, che non era di turno né reperibile, ma rispose comunque positivamente alla richiesta per salvare la donna.Quest’ultimo,, ha poi informato dell’accaduto i vertici della Asl di Napoli. E questi hanno severamente sanzionato il ginecologo obiettore: «La giustificazione addotta dallo specialista di guardia inadempiente non è stata ritenuta valida», hanno fatto sapere dalla Asl tramite il direttore sanitario Virginia Scafarto. L’aborto farmacologico era in fase avanzata, dunque il medico