Gilet arancioni, la troupe di Tagadà aggredita a piazza del Popolo: «Mongoloide, ancora con la mascherina?»

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Insulti, minacce e qualche spintone, proprio nel momento in cui i leader deisi apprestavano a salire sul palco. La troupe di, la trasmissione dicondotta da Tiziana Panella, aveva cercato di avvicinarsi al palco di, a, per seguire la manifestazione di protesta ma è stata allontanata a forza da alcuni dei presenti.Proprio mentre la conduttrice era in attesa di collegarsi con, l'inviatoe il suo operatore sono stati aggrediti da alcuni manifestanti. Un giovane inizia a minacciare l'operatore che stava riprendendo la piazza: «Se dovete venire a rompere i c...i, andate fuori dal c...o, mongoloide, ma lavori per chi? Che qua la gente muore di fame, c...e». C'è anche un tentativo di aggressione fisica, placato sul nascere da altri manifestanti, come si evince dalla clip pubblicata sul sito di La7 Vedendo la telecamera e l'aggressione alla troupe televisiva, altri manifestanti iniziano a spiegare in maniera accesa, all'inviato, che non è un ospite gradito. «Il virus è una farsa, non è più pericoloso e lo dicono anche medici e professori universitari, la gente neanche si cura più. Cosa pretendete? Dopo tutte le puttanate che avete scritto sulla manifestazione del 30 a Milano...» - rimproverano i manifestanti - «Ancora con la mascherina andate? A forza di indossarla vi si è bucato il cervello».