Si chiama, haed è un bellissimo ragazzo di Roma che lavora come, ma per pagare ledeve far passare la propria attività per qualcos'altro. Il diretto interessato spiega: «Sogno di poter vedere la mia professione legalizzata e scritta anche sui documenti ufficiali, ma finché lofarà finta di non vedere non ho altra scelta che emetterealle mie clienti come».Il, che dopo aver fatto diversi lavori ha deciso di diventaredopo che una donna gli aveva offerto dei soldi per fare sesso con lei, vuole innanzitutto puntualizzare gli aspetti della propria: «Non è giusto ridurre tutto al mero atto fisico, è un lavoro socialmente utile, in quanto io ascolto le donne, le aiuto ad affrontare paure e insicurezze, le rendo più consapevoli di se stesse, quasi come uno psicologo. Pretendo che lodecida di regolamentare questo settore, voglio pagare le tasse come qualsiasi altro cittadino, con la mia reale professione scritta anche sui documenti».Le scelte, d'altronde, persono solo due: risultare ufficialmente disoccupati ed evadere il, oppure pagare le tasse ma inventando professioni 'ufficiali' alternative, proprio come succede ad Aaron. Ladella prostituzione è un tema di cui si discute molto, ma che finora non ha visto grandi progressi in ambito legislativo.«Nel nostro Paese, solo a voler considerare gli ultimi tre anni, sono stati quasi una ventina itesi a regolamentare questo settore, ma. L'Italia ha solamente adottato nei confronti del fenomeno il, che consiste nel considerare la prostituzione fatto non penalmente rilevante, condannando sfruttamento, induzione e favoreggiamento, ma senza regolamentarne ulteriori aspetti» - lodi- «Logestisce già il monopolio di lotterie, alcool e tabacco, ma manca una specifica disposizione che preveda un regime fiscale per questo tipo di attività. Un mestiere senza tutele, senza sindacati di categoria, senza assicurazioni di sorta. Un. O meglio, un mestiere che esiste dall’inizio dei tempi, ma che tutti fanno finta di non vedere. Stato in primis».