Gigi Bici, Barbara Pasetti confessa l'omicidio: «Sono stata io». Chiuse le indagini

Barbara Pasetti ha confessato l'omicidio di "Gigi Bici". Luigi Criscuolo, 60 anni, è stato ammazzato vicino Pavia nel 2021 dalla fisioterapista 40enne, unica indagata e in carcere da oltre un anno. La donna è accusata di omicidio volontario, occultamento di cadavere e tentata estorsione aggravata.

Caduta l'aggravante della premeditazione

In un campo vicino alla sua villa, nel pomeriggio del 20 dicembre 2021, venne trovato il cadavere di Criscuolo, che era sparito dall'8 novembre. Nella comunicazione della chiusura delle indagini, firmata dal procuratore Fabio Napoleone, si ricorda che il 5 ottobre scorso, in un interrogatorio chiesto da Pasetti, «l'indagata ha ammesso gli addebiti».

Dopo la confessione, le indagini sono proseguite per far luce sulle «modalità di esecuzione del delitto», sulle «ragioni che l'avevano portata ad avere rapporti personali con Luigi Criscuolo» e anche sui comportamenti tenuti dallo stesso Gigi Bici verso la donna, in particolare su «inattese richieste di denaro» che l'uomo avrebbe avanzato.

Nei confronti di Barbara Pasetti è caduta l'aggravante, inizialmente contestata, della premeditazione: «I fatti - spiega la Procura - si sono svolti in modo repentino e sostanzialmente occasionale».

I depistaggi

A rendere le indagini particolarmente lunghe e difficoltose, sarebbero state le false piste e i depistaggi della donna. Fin dall'inizio ha dichiarato di non avere mai conosciuto prima Gigi Bici e di avere scoperto chi fosse soltanto dopo le notizie sulla sua tragica morte. Non ci sono stati mai dubbi su un possibile ruolo della donna nel delitto, alimentati anche dalle sue continue contraddizioni. Secondo la procura di Pavia, «nessun elemento può far dubitare sul fatto che Criscuolo sia stato ucciso all'interno della proprietà di Pasetti, che il suo corpo sia stato nascosto dagli arbusti e che nessun terzo soggetto abbia preso parte a tali attività».

