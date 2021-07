Sbanda con la moto e finisce contro il guardrail: muore sul colpo FOTO

Schianto mortale oggi pomeriggio, 5 luglio, poco dopo le alle 14.15 a Pederobba (Treviso), lungo la strada regionale Feltrina. Un motociclista di 64 anni ha perso la vita. L'uomo, in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guard rail. Si tratta di un veneziano residente a Trebaseleghe (Padova), Gianni Rosa.

Il centauro è morto sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del Suem, accorsi sul posto con un'ambulanza. La fuoriuscita è avvenuta in corrispondenza dell'ex cementificio Rossi, nella zona in cui il 2 luglio scorso è annegato il 54enne gettandosi nelle acque del Piave per salvare la figlia tredicenne e un'amica sua coetanea.

Degli accertamenti e della gestione del traffico si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Montebelluna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 20:57

