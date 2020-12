Gianni Morandi e gli auguri di Natale con Sinisa Mihajlovic: «In forma come non lo vedevo da tempo»

Gianni Morandi, grandissimo tifoso del Bologna, e l'incontro con Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblu. Un'occasione per scambiarsi gli auguri di Natale tra amici, al centro sportivo Niccolò Galli di Casteldebole.

Sinisa Mihajlovic ha sconfitto la leucemia e si sta riprendendo alla grande, come sottolineato anche da Gianni Morandi. «L’ho trovato molto in forma, sorridente, come non lo vedevo da tempo. Ha vinto una battaglia molto impegnativa, contro una malattia che quasi sempre non perdona, la leucemia» - si legge nel post del cantautore emiliano - «La sua determinazione e la sua grinta, come quando giocava, insieme alla bravura dei medici, hanno fatto il miracolo... Ci siamo scambiati gli auguri di Natale».







Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 19:54

