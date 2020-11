Due donne sgozzate a 4 mesi di distanza: «Gianna e Daniela uccise dallo stesso killer»

Due donne, uno stesso tragico destino e probabilmente uno stesso assassino. Dopo quattro anni, i “cold cases” di Gianna Del Gaudio e di Daniela Roveri sembrano vicini alla soluzione. Entrambe uccise nel 2016: la prima a fine agosto, la seconda il 20 dicembre. Entrambe furono uccise nel bergamasco (Seriate e Colognola) ed entrambe sgozzate. Secondo quanto dichiarato ieri in tribunale dall’ex ufficiale del Ris di Parma Giorgio Portera, oggi consulente genetista, l’autore dei due delitti sarebbe Antonio Tizzani, ex ferroviere ed ex marito della prima vittima.

Secondo Portera, gli indizi conducono ad una probabilissima conclusione: «C’è una forte compatibilità tra il Dna rilevato sul guanto trovato accanto al taglierino del delitto di Gianna Del Gaudio e il Dna individuato sul volto di Daniela Roveri».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 02:00

