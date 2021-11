Gianmarco Pozzi, «il corpo è stato spostato»: a Storie Italiane le prove in una foto

Storie Italiane torna sul caso di Gianmarco Pozzi, il giovane pugile morto a Ponza in circostanze misteriose. La trasmissione condotta da Eleonora Daniele mostra quella che sembra un'ulteriore prova del possibile spostamento del corpo. Si tratta di una foto con macchie di sangue rinvenute in una posizione incompatibile con la caduta nell'intercapedine. Intanto, la testimone che lo avrebbe visto in una carriola sarebbe stata convocata in Procura.

Storie Italiane, la testimonianza nel caso di Gianmarco Pozzi

A Storie Italiane va nuovamente in onda la testimonianza esclusiva di un amico della donna che quella mattina di più di un anno fa avrebbe visto il corpo del ragazzo in una carriola. «Ha visto tutto, ma non parla perché ha paura», le parole dell'intervistato. «Molto probabilmente il teste di riferimento è stato già sentito, bisogna capire se ha aiutato a individuare quello oculare. Questa è la prova madre di questo processo. So che sono andati in giro e si valutano tre nomi», spiega in diretta l'avvocato della famiglia.

«Secondo me è stata individuata ma non dicono nulla per un discorso di protezione. Prima di far trapelare notizie dalla Procura si deve aspettare che lo Stato metta in condizione la persona e la famiglia di essere protetta», aggiunge il legale.

