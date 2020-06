Gianluigi Paragone esce dall'ospedale: «Ora si recupera a casa. Grazie a tutti»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Dopo il bruttoil senatore del Gruppo Misto ed ex Movimento 5 Stelle ha fatto sapere ai suoihe è uscito dall'ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato. Il giornalista era stato protagonista di un brutto incidente con la moto, ma fortunatamente le cose sono andate per il meglio.«Si esce dal Gemelli. Ora si recupera a casa. Grazie a tutti. Al personale ospedaliero un po’ di più», ha scritto su Instagram Paragone mostrando la stanza in cui era ricoverato con il letto vuoto. Solo ieri aveva mostrato uno scatto mentre era sul letto dell'ospedale in cui rassicurava tutti sul suo stato di salute. Il mezzo su cui viaggiava è andato a sbattere contro un'automobile in piazza Lauro de Bosis.Il Senatore e giornalista è stato travolto in sella al suo scooter Peugeot da una Honda guidata da una donna con a bordo la figlia. Sembra che la Honda abbia fatto un’inversione ad U travolgendo Paragone.