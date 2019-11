Gianluigi De Palo risponde su Leggo: «Io, mia figlia e la parolina d'ordine che riporta il sorriso»

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

Una delle mie figlie - povera lei e poveri noi -. Rompiscatole quanto lei. Precisa, puntigliosa, arguta. Ogni mattina, quando ci svegliamo, l'abbraccio e le chiedo scusa Perché? Credete davvero che secondo il suo punto di vista - una stupidaggine, prima che esca per andare a scuola, riesco a non farla? Illusi. E allora mi avvantaggio.Quando lei va in tilt, quando s'arrabbia, quando le prende il vittimismo cosmico, quando si sente brutta, infelice e triste, quando pensa di non essere compresa da nessuno è solita litigare ferocemente con la mamma. In quelle situazioni solo il papà riesce a farla ragionare. Abbiamo trovato una parola d'ordine che le ricorda di mantenere la calma quando tutto sembra ormai compromesso. Libellula. Una parola senza senso ma che per noi vuol dire tanto. E quando sta per scoppiare la bomba atomica mattutina, la guardo e le dico:. All'inizio mantiene il punto con gli occhi corrucciati e l'aria infastidita, ma poi le scappa un sorriso. E tutto diventa più bello e colorato.