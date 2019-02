Vialli sorride: «Il cancro? Non è stato facile ma sto bene, mi sopporterete ancora a lungo»

cancro? Io sto bene e tutto procede bene. Non è stato un periodo facilissimo, ma mi ha insegnato molto e ce la sto mettendo tutta, anche se ho ancora molto da fare». Così Gianluca Vialli, ricevuto il premio

Il bello del calcio

COSI' SULLA JUVE Il ritorno di Champions League del 12 marzo fra Juventus e Atletico Madrid è «una partita difficile ma aperta. La Juve ha già fatto tre gol al Bernabeu. Sarà dura, ma secondo me due gol la Juve li può fare e poi gestire i supplementari ed eventualmente i calci di rigore». Lo ha detto Gianluca Vialli, ex calciatore ed ex allenatore, a margine della cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio internazionale 'Il Bello del Calciò in ricordo di Giacinto Facchetti. «È importante che l'ambiente si ricompatti e che ci sia ottimismo e che la squadra si prepari bene e che l'Atletico sia in giornata storta. Se tutte queste cose si allineano la Juve ha il potere di ribaltarla, però direi 50 e 50 in questo momento», ha continuato. «Mi fa piacere essere ricordato come l'ultimo capitano della Juve che ha alzato la coppa della Champions. Ma ora sono stanco di essere ancora ricordato così. Vorrei che questa squadra la vincesse un anno sì e un anno no», ha concluso Vialli.

Ll riconoscimento è stato consegnato a Gianluca Vialli in occasione della tredicesima edizione del premio e del Candido Day, per un bilancio delle attività della Fondazione intitolata a Candido Cannavò. Padroni di casa Urbano Cairo, presidente di Rcs Mediagroup, e Andrea Monti, direttore de 'La Gazzetta dello Sport'. Protagonista sul palco Vialli, che ha ricevuto il premio 'Il Bello del Calciò 2019 da Cairo ed è stato intervistato in diretta sul palco da Luigi Garlando, con un intervento di Roberto Mancini. Il campione ha ricevuto una stampa numerata dell'artista Riccardo Guasco e un premio in denaro, di 10mila euro, che sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus. Sul palco della premiazione anche Barbara, Giovanna e Gianfelice Facchetti, Gabriele Gravina e Giovanni Malagò. «Sono rimasto molto sorpreso, quasi scioccato, quando mi è stato annunciato questo premio. Poi ho accettato con piacere», ha detto Vialli dal palco. «La vita molto facile se hai una vocazione e la mia grande fortuna è stata di averla: il calcio. In più non è fondamentale il talento, che pure è importante, ma la pratica e l'allenamento».