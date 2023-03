L'ultimo compleanno di Gianluca, 53 anni: festeggia con i suoi cari, poi muore il giorno dopo

di Redazione web

Il giorno prima ha compiuto 53 anni, per quelle che sono state le sue ultime ore in famiglia, per moi morire il giorno dopo. Il manager Gianluca Calace, nome noto nel mondo imprenditoriale di Padova, è deceduto dopo mesi di lotta contro un male incurabile: una battaglia, contro la malattia, che l'ingegnere, legato per tanti anni alla Steam, società di ingegneria e architettura, ha combattuto con dignità e fino all'ultimo giorno.

Morto il giorno dopo il compleanno

Nelle ultime settimane, il peggioramento delle sue condizioni cliniche, ed il decesso: Calace lascia la moglie Maria Eugenia ed i due figli Rebecca e Riccardo, ma tanta è la solidarietà anche dall'ambiente professionale in cui l'ingegnere ha lavorato per molti anni, coltivando la stima di tanti colleghi e collaboratori, scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino.





Il cordoglio

«Con Gianluca se ne va un pezzo del mio orizzonte – ha detto Giorgio Finotti, presidente e ad di Manens-Tifs –. Avevamo dei progetti importanti di crescita per il futuro e volevamo che il gruppo diventasse leader in Italia nel settore dell'ingegneria degli edifici. Ora sarà difficile continuare senza il suo supporto e senza la sua grande determinazione e capacità, ma dobbiamo farlo in sua memoria».

