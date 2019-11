Gianluca, morto fulminato in casa: doveva sposarsi tra pochi mesi. Il commovente post della fidanzata Anna

Gianluca Barallo, originario di Casal di Principe, è morto folgorato mentre stava cercando di effettuare lavori all'interno della sua casa: Gianluca, papà di una bambina piccola e operaio edile di professione, stava cercando di riparare il quadro elettrico dell'abitazione dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, quando una potente scossa lo ha raggiunto uccidendolo.



Tragedia nel casertano a Sparanise dove un operaio di 34 anni,, originario di Casal di Principe, è morto folgorato mentre stava cercando di effettuare lavori all'interno della sua casa: Gianluca, papà di una bambina piccola e operaio edile di professione, stava cercando di riparare il quadro elettrico dell'abitazione dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi, quando una potente scossa lo ha raggiunto uccidendolo.

Amore ci dicevamo di affrontare insieme tutto. Lo abbiamo sempre fatto - scrive Anna - Cosi stavamo per fare il passo che sognavamo: quello di unirci in matrimonio. Io sarò sempre tua, non ci saranno bambini ma abbiamo i nipoti che amiamo così tanto. Ti amo, stammi accanto come hai sempre fatto, mio principe, mio eroe sarai sempre

Ti amo e ti penso. Sarai tu il mio sposo dagli occhioni verdi. Io e te na cosa sola tornerai ora sento la tua anima. Ma so che ritornerai amore mio

La felicità si raggiunge in spazi e dimensioni che forse a noi non è concesso conoscere qui in terra .... spero che questo mio fratello la possa conoscere ... che questo passaggio ti sia lieve... - scrive Carmela - Sono sicura che il tuo buon cuore ci pensa e ascolta da lassù per dare conforto a chi ti ama.... fratello mio ci manchi

Lunedì 11 Novembre 2019, 16:13

Gianluca e la fidanzata Anna stavano per sposarsi: si sarebbero trasferiti nella sua nuova casa in via Monsignor Filippo Positano, in cui si è consumato il dramma. Mentre cercava di riparare il quadro elettrico una scossa gli ha percorso tutto il corpo, scrive Il Mattino: un ragazzo che era con lui per aiutarlo ha subito chiamato i soccorsi e Gianluca è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, ma era ormai troppo tardi, il suo cuore aveva già cessato di battere.Gianluca e Anna si sarebbero sposati tra pochi mesi: a Sparanise in tanti si sono stretti intorno alla famiglia e alla fidanzata. Quest'ultima in un post su Facebook ha espresso tutto il suo dolore:». «», scrive in un altro, commovente post.Sempre su Facebook anche la sorella di Anna ha dedicato un post al cognato coinvolto nella tragedia: un selfie, e poche righe. «».