Gianlorenzo morto a due anni: martedì i funerali. «Sul carro evidenti fattori di pericolosità»

Ultimo aggiornamento: 12:15

Si terranno martedì prossimo, 12 marzo, i funerali del piccolo, il bimbo morto a due anni e mezzo a Bologna dopo una caduta da un carro di Carnevale, a tema Masterchef. Continuano intanto senza sosta le indagini sulla morte successiva alla caduta, avvenuta lo scorsoil procuratore Giuseppe Amato ha parlato di «evidenti fattori di pericolosità» per quanto riguarda il carro della Proloco di Granarolo da cui il piccolo è scivolato. Il mezzo aveva infatti la possibilità di uscita laterale per un corpo piccolo, come può essere quello di un bambino.Non sarà eseguita l’autopsia, ma solo una ispezione esterna sul corpicino del piccolo Gianlorenzo: i genitori e i fratelli, un ragazzo di 23 anni e una bambina di 11, sono ancora sconvolti da quanto accaduto. La madre avrebbe confidato agli investigatori che «Gianlorenzo mi è scappato di mano»: la dinamica dell’incidente è comunque ancora allo studio degli inquirenti che stanno cercando di capire cosa è successo esattamente su quel carro.Dalle 13 alle 15 sarà allestita la camera ardente presso il Pantheon del cimitero della Certos, mentre alle 15.15 ci saranno le esequie nella chiesa di San Giuseppe Cottolengo in via Marzabotto 12. Alle 17 ci sarà la tumulazione al cimitero della Certosa. In una nota, i familiari del bambino ringraziano fin da ora gli organi di informazione «per il rispetto che vorranno tenere durante le esequie, e tutte le persone che ci sono state, ci sono e ci saranno»: non saranno ammessi fotocineoperatori alla cerimonia.