di Simone Pierini

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il vice allenatore del Chelsea, idolo dello Stamford Bridge e dei tifosi del Cagliari, èa cui era stato sottoposto per la presenza diZola, che è il più stretto collaboratore di Maurizio Sarri, era atteso ieri in panchina durante la sfida del Chelsea contro il Malmoe, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, ma è stato costretto a tornare in ospedale.