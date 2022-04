«Non mi sento bene, sostituitemi al pronto soccorso»: medico trovato morto

Il comune Fonzaso nel Bellunese sotto choc per la morte del medico Giandomenico Decet, deceduto all’improvviso all’età di 48 anni. La scoperta nella casa dove abitava ad Arco, in provincia di Trento, paese dove lavorava nel locale pronto soccorso.



Alla mattina aveva accusato un malessere ed ha chiamato il pronto soccorso di Arco dove doveva iniziare il turno dicendo che lo sostituissero perché non si sentiva bene. Dopo un paio d’ore un amico e un’amica sono entrati in casa, perché avevano le chiavi e lo hanno trovato morto. Sono seguiti gli accertamenti che hanno confermato che si è trattato di un decesso per cause naturali. Le cause non sono chiare al momento: non si sa se sia stato un infarto o una crisi epilettica o cosa altro. Per motivi diagnostici è stata effettuata l’autopsia all’ospedale di Arco dove si trova attualmente la salma.



La notizia della scomparsa del medico si è diffusa in tutto il Feltrino, dove sono apparse le epigrafi che annunciavano la morte dell’uomo. «Ti stiamo tutti accanto - si legge - il tuo adorato figlio Leonardo, il papà Remigio, la mamma Maria Antonietta gli zii e i cugini tutti che ti sono stati vicini».



Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 16:42

