Giampiero muore a 37 anni a causa del Covid, contagiato in ospedale durante dei controlli

Muore a 37 anni di Covid dopo averlo contratto in corsia. Giampiero era stato ricoverato in ospedale a Tricase, in provincia di Lecce, per alcuni controlli dopo aver avuto degli scompensi, ma proprio in corsia ha contratto il Covid che poi lo ha ucciso. A dare la notizia della morte è uno dei medici che lavorava con lui. Giampiero era il responsabile dell’area tecnica dello studio medico.

Leggi anche > Pizzaiolo morto avvelenato dalla moglie, la donna ossessionata dalla maternità. Le chat choc con l'amante: «L'hai ammazzato»

«Per noi si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Perdiamo un prezioso e valido collaboratore ma soprattutto un ragazzo dal cuore grande», ha scritto il medico Luigi Rizzo con cui lavorava, «con dedizione e pazienza hai supportato l'attività del poliambulatorio e oggi lasci in tutti noi medici e infermieri un vuoto incolmabile. A te rivolgiamo il nostro grazie. Il ricordo del tuo impegno e delle tue doti umane e professionali saranno per noi uno stimolo continuo a migliorarci».

Giampiero negli ultimi mesi non era stato bene, così i dottori avevano deciso di sottoporlo ad alcuni controlli. In ospedale ha contratto il Covid, che inizialmente sembrava essere in forma lieve. I genitori hanno detto che si sentiva solo molto affaticato, ma poi le sue condizioni sono iniziate a peggiorare, come riporta La Repubblica. Il 37enne non aveva mai avuto bisogno di ossigenoterapia: «Purtroppo il Covid può aver aggravato le sue condizioni di salute perché si sa come questo virus sia estremamente violento soprattutto nei soggetti fragili». ha spiegato il dottor Rizzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA