Morto Maracchi, un amico di Leggo

Climatologo per eccellenza, parlare di previsioni meteo con lui era come assistere ad una lectio magistralis, una di quelle lezioni che non dimentichi facilmente. Anche così su due piedi, al telefono. Perché Giampiero Maracchi, lo scienziato italiano che ha saputo spiegare la climatologia a generazioni di studiosi in tutto il mondo, era assoluto padrone della materia oltre che un uomo estremamente gentile. Che vuol dire? Che in 5 minuti, al telefono, dava le previsioni meteo alla cronista in cerca di chiarezza e allo stesso tempo sapeva fornire un quadro completo di quello che sarebbe accaduto alle coltivazioni e alle piantagioni italiane. Così in una semplice frase, ricca di contenuti. Con qualche minuto in più poteva anche entrare nel dettaglio, specificando le conseguenze della troppa pioggia o del troppo caldo da regione a regione. Così, su due piedi, magari raggiunto al cellulare mentre prendeva un caffè o chiacchierava con un amico.



Giampiero Maracchi era sempre disponibile, gentile e affabile, chiaro nelle sue spiegazioni ed efficace anche con chi, di climatologia, non ne sa niente. Sapeva farsi capire, sapeva comunicare come pochi altri. Senza mai alzare i toni, senza mai alzare il tiro con previsioni azzardate e notizie “bomba” che poi svaniscono così come sono arrivate, in un attimo. Giampiero Maracchi non sbagliava mai una previsione, preciso ed attento si affidava solo alla scienza, proprio per questo era apprezzato dall'intera comunità scientifica e non solo. Tantissimi i riconoscimenti alla carriera e altrettanti gli incarichi prestigiosi, dal 2014 ad esempio era presidente dell’Accademia dei Georgofili. Mancheranno ora i suoi modi di fare, mancherà la sua cordialità e la sua altissima professionalità. Mancherà il suo infinito bagaglio culturale e quella memoria che solo un climatologo attento può avere e trasmettere a chi lo ascolta.

