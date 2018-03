Giampiero Maracchi morto a Firenze: il famoso climatologo aveva 74 anni

È stato anche vicepresidente della- INSAM. Tra i numerosi impegni nella sua cariera di scienziato Maracchi è stato anche fondatore e presidente dell'Osservatorio dei Mestieri d'Arte, associazione di 15 Fondazioni Bancarie italiane, nata in seno alla Fondazione Crf, impegnata nella salvaguardia e nella promozione dell'artigianato artistico, nonché fondatore e presidente del Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile - Lamma, consorzio specializzato in meteorologia e climatologia., presidente e vicepresidente della Fondazione per il Clima e la Sostenibiltà (FCS) e membro di numerose accademie italiane tra cui l'Accademia delle Scienze detta dei XL, l'Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze, l'Accademia di Agricoltura di Bologna, l'Accademia di Scienze Forestali di Firenze, l' Accademia della Vite e del Vino, la Colombaria e l'Accademia dei Concordi. Ha partecipato come delegato nazionale a numerose commissioni scientifiche e tecniche internazionali e dell'Unione Europea oltreché come coordinatore di numerosi Progetti nazionali ed internazionali. Nell'università diMaracchi è stato membro del consiglio di amministrazione e segretario scientifico del Comitato nazionale di consulenza per le Scienze agrarie del Cnr nonché membro del Consiglio Scientifico del Piano Spaziale Italiano. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali fra i quali il Premio Marchi 2000, per essersi distinto nella promozione della ricerca nel settore della climatologia e meteorologia applicata e ultimamente; il Premio Columbus per la scienza e la medaglia d'oro della Società Dante Alighieri. Ultimamente la World Meteorologica Organization Commission for Agricultural Meteorology gli ha conferito il 'Award for exceptional service to the Commission for Agricultural Meteorology'. È l'autore di oltre 450 lavori scientifici su qualificate riviste nazionali ed internazionali e numerose pubblicazioni tecniche e didattiche.