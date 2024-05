Sofia Stefani, chi è l'ex comandante dei vigili accusato dell'omicidio della 33enne (un tempo sua collega)

di Redazione web

Sofia Stefani, ex vigilessa di 33 anni, è stata uccisa da un colpo di pistola alla testa nella sede del Comando della polizia locale di Anzola Emilia, in provincia di Bologna. A sparare, sono in corso accertamenti, sarebbe Giampiero Gualandi. L'uomo in passato ha ricoperto il ruolo di comandante dei vigili di Anzola. In passato Gualandi fu coinvolto in una vicenda giudiziaria: finì in tribunale, ma venne rinviato a giudizio per aver scritto post su Facebook accuse contro l'attuale sindaco di Anzola Giampiero Veronesi.



All'epoca il primo cittadino aveva la delega alla sicurezza, in seno all’Unione di Terre d’Acqua - come riporta Il Resto del Carlino. La vicenda emerse anni dopo, quando Gualandi era al comando del presidio di polizia locale di Crevalcore. La data a cui risalire è una: il 2015.



Cosa è successo nel 2015

​Nel 2015 l'associzione di Anzola «Maiabasta» - impegnata nella locale festa della birra - ricevette due multe da 480 l'una. Il motivo? L’associazione aveva esposto cartelli riguardanti la sua iniziativa senza averne l’autorizzazione. Secondo quanto scrive Il Resto del Carlino, il primo cittadino prese le difese dell'associazione sostenendo che quelle multe, se potevano essere legittime a stretto rigore giuridico, erano però ingiuste nel merito.



In seguito, sulla pagina Facebook «Con Giampiero Veronesi sindaco», iniziarono a comparire commenti offensivi nei confronti del sindaco, provenienti da tre profili.

