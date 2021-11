Giampiero Galeazzi, il feretro arriva alla camera ardente. Il toccante ricordo a Storie Italiane

A Storie Italiane le immagini in diretta dell'arrivo del feretro di Giampiero Galeazzi alla camera ardente in Campidoglio a Roma, mentre gli ospiti in studio e in collegamento ricordano gli aneddoti che riguardano il cronista sportivo. C'è anche Adriano Panatta che rievoca i tanti momenti insieme. La puntata è quasi interamente dedicata a Galeazzi e al ricordo commovente degli amici.

Giampiero Galeazzi, il ricordo a Storie Italiane

«La sua grande capacità è stata di far ridere senza mai perdere la sua credibilità», è il commento di Marco Mazzocchi. «Tutti questi tributi di questi giorni sono per un personaggio che era amato da tutti. Giusto fare tutte queste trasmissioni perché ha toccato i sentimenti di tutti quanti. Ogni tanto era anche un rompiscatole, qualche 'vaffa' gliel'ho mandato. Poi veniva negli spogliatoi e dava un bacetto...» «Conosceva tanti sport con una competenza incredibile», le parole di Maurizio Mattioli. Infine il ricordo di Maurizio Costanzo: «Nel 2010 abbiamo fatto insieme per la Rai i commenti da Piazza di Siena dei campionati mondiali di calcio e ci siamo divertiti molto. Lì siamo diventati amici... Era un grande giornalista sportivo, ma principalmente una gran bella persona. Ci sono tanti bravi giornalisti, ma brave persone no».

Giampiero Galeazzi continua a vivere nei ricordi affettuosi degli amici e dei milioni di italiani nonostante la lunga assenza dalla tv che l'hanno seguito alla radio e tv dalle cronache sportive a quelle sull'attualità e il mondo dello spettacolo. È morto a 75 anni dopo che da tempo era ricoverato in un reparto di Terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 11:20

