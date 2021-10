Ciclista di 58 anni trovato morto in strada: giallo in Toscana

Un vero e proprio giallo, quello avvenuto in Toscana oggi pomeriggio. Un ciclista di 58 anni, la cui identità non è ancora stata rivelata, è stato trovato morto in strada.

Il rinvenimento dell'uomo è avvenuto intorno alle 15 in località Ville di Corsano, nel territorio comunale di Monteroni D'Arbia (Siena). Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo riverso a terra. È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso ma all'arrivo dell'automedica, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso del 58enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Ottobre 2021, 22:10

