Gessica Lattuca scomparsa, nuove verifiche sulle testimonianze

Una donna fragile ed incatenata per tanto tempo, forse troppo, ad una vita che non voleva più. Un'esistenza dura e difficile dalla quale voleva uscire. Una vita travagliata, quella ragazza di Favara, in provincia di Agrigento, scomparsa durante la torrida estate dello scorso anno, segnata dalla tossicodipendenza e dalle cattive frequentazioni. Una vita che lentamente le aveva distrutto parte della la sua sfera affettiva e logorato qualche rapporto, facendola sprofondare lentamente ai margini di una società all'ombra di sesso a pagamento, depressione, cocaina e ricatti.Dal quel maledetto 12 agosto sono state battute dagli investigatori diverse piste che hanno condotto ad una parete nera senza soluzioni.nipote di Filippo ex convivente di Gessica Lattuca. L''uomo finì in carcere perchè tirato in ballo da Mario Rizzo, collaboratore di giustizia ed ex cognato. Inizialmente una delle ipotesi prese in considerazione dai detective pfu proprio quella che portava alla faida di malavita organizzata Belga Favarese. Si ipotizzò che qualcuno l'avesse prima sequestrata e poi assassinata per punire Russotto per uno sgarro maturato nel contesto malavitoso. Gerlando Russotto accusato del tentato omicidio di Saverio Sacco, un ristoratore di Porto Empedocle trapiantato a Liegi in Belgio. L' agguato - secondo l' accusa e per le dichiarazioni del collaboratore Rizzo - sarebbe scaturito proprio per questioni legate agli stupefacenti. Ie farla derubricare in quella meno grave di lesioni. Il racconto della super testimone, che ha dichiarato che il corpo di Gessica si troverebbe dentro il cimitero di Piana Traversa a Favara, è ancora al vaglio degli inquirenti che ne stanno verificando l'attendibilità.Un mix di frustrazione ed orrore per la drammatica vicenda della donna ha assalito l'intera comunità favarese che si è mobilitata per ritrovarla in diversi modi. I bambini cercano la madre disperatamente. Qualcuno degli abitanti vorrebbe dare una ricompensa in denaro a chi fornisce indicazioni attendibili per ritrovarla e scoprire la verità. I. Qualcosa negli orari degli ultimi avvistamenti forse non torna, tanto che verrà riascoltato dai carabinieri anche il fratello Enzo, l'ultimo ad aver visto la sorella prima che questa svanisse nel nulla. L' ex compagno Filippo rimane per ora l' unico indagato per il reati di maltrattamenti, sequestro di persona ed occulatmento di cadavere.