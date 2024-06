Giada Zanola morta giù dal cavalcavia, il padre di Andrea Favero: «Siamo vicini alla famiglia della vittima»

di Redazione web

«Siamo molto vicini alla famiglia di Giada, al papà Gino, al fratello Denis, alla sorella. Siamo molto dispiaciuti per quello che è successo, perché nessuno di noi si aspettava una cosa del genere. Se effettivamente quello che è scritto è successo, se è stato Andrea, se ha sbagliato è giusto che paghi». Lo ha detto ai giornalisti Claudio Favero, padre dell'ex compagno accusato di aver ucciso l'ex compagna Giada Zanoli, arrivando a Vigonza (Padova) nella casa della coppia.

Nell'edificio oggi si sono nuovamente recati gli agenti della Questura di Padova, per compiere ulteriori perquisizioni. Nell'ultimo periodo, ha riferito Favero «Andrea era abbattuto per quello che era successo; lui praticamente viveva per il figlio (rpt. figlio), diceva che doveva vederlo».

