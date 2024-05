Giada Zanola morta dopo il volo dal ponte, le indagini incastrano il compagno Andrea Favero: «Lei lo stava lasciando». Gli errori che l'hanno tradito

di Redazione Web

Giada Zanola è stata uccisa. Per gli investigatori non sembrano esserci dubbi. E il killer sarebbe il suo compagno Andrea Favero, dal quale la 34enne si stava separando. La svolta sul caso è arrivata in 24 ore. Mercoledì mattina la polizia aveva ipotizzato un caso di suicidio. Giovedì le carte in tavola sono cambiate.

Lui, un camionista di 39 anni, si sarebbe tradito con alcune contraddizioni evidenti che sono emerse durante l'interrogatorio davanti agli agenti, negli uffici della Polizia stradale di Padova. Fondamentali per emettere il fermo anche le immagini delle telecamere puntate sul tratto della A4, in direzione Milano, e dello stesso sovrappasso autostradale di Vigonza.

Andrea Favero e Giada Zanola: chi sono

Andrea Favero, 39 anni, lavora come camionista. Giada Zanola (34 anni originaria di Brescia), invece, stava per iniziare un lavoro in un impianto di distribuzione di carburanti. I due sono genitori di un bimbo di 3 anni. Nell'ultimo periodo erano in crisi e lei aveva deciso di lasciarlo. Il gesto dell'uomo sarebbe arrivato dopo l'ennesima lite. Adesso Favero si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Le ammissioni

Andrea Favaro, il 39enne accusato dell’omicidio di Giada Zanola, la donna di 34 anni buttata giù dal cavalcavia di Vigonza (Padova) alle 3.30 del 29 maggio, avrebbe fatto delle parziali ammissioni di fronte al Pm e agli investigatori che sul giovane hanno notato anche lividi ed escoriazioni riconducibili a pregressi episodi violenti. Dinanzi al Pubblico ministero di Padova, Favaro avrebbe ammesso il suo stato di disagio per la relazione ormai in crisi e la preoccupazione di non poter più vedere il figlio di tre anni avuto con la compagna. La scorsa notte la lite tra i due sarebbe proseguita anche fuori casa fino al cavalcavia dell’Autostrada A4, che dista poco meno di un chilometro dall’abitazione della coppia, dove si sarebbe poi consumato il tragico epilogo con la 34enne fatta precipitare sulla carreggiata autostradale dove è stata travolta da un camion.

Zaia: un crimine orrendo

«Dobbiamo dirlo con fermezza, insegnandolo a tutti, dai bambini fino agli adulti: la violenza sulle donne è un crimine orrendo.

